Rajoy bietet künftiger katalanischer Regierung Zusammenarbeit an

Wähler stehen vor einem Wahllokal in der katalanischen Hauptstadt Barcelona Schlange, um ihre Stimme bei den Regionalwahlen abzugeben. © Keystone/AP/Santi Palacios

Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy hat der künftigen Regionalregierung in Katalonien nach dem Wahlsieg der Separatisten eine Zusammenarbeit angeboten. Zugleich warnte er am Freitag in Madrid vor einer erneuten Ausrufung der Unabhängigkeit der autonomen Region.