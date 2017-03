Partycrasher mit Bierglas verletzt

Der Mann hatte sich vor dem Angriff auf einer Geburtstagsfeier in Volkertshausen aufgehalten, an der man ihn nicht haben wollte. Gemäss der Konstanzer Polizei gab es daraufhin unter den Partygästen Streit. Der 22-jährige Mann wurde erst mit einem Bierglas angegriffen. Als er später seine Verletzungen in der Toilette des Hauses versorgen wollte, wurde er noch einmal geschlagen. Die Polizei vermutet in ihrer Mitteilung, dass «die Gastgeber offenbar ungehalten waren, da der Mann aufgrund der blutenden Verletzungen die Räumlichkeiten verschmutzte.»

Der Geschädigte wurde im Anschluss von einem Bekannten in ein Spital gefahren, von dort aus wurde die Polizei verständigt. Die Ermittlungen laufen.

(pd/saz)