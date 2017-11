Passant entdeckt brennendes Auto

Das Auto in Wil wurde am Donnerstagabend auf einem Privatparkplatz abgestellt. Am Freitagmorgen um 6 Uhr entdeckte das brennende Fahrzeug ein Passant und alarmierte die Feuerwehr.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Front des Autos bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, trotzdem wurde das Auto total beschädigt.

Zur Klärung der Brandursache wurde das Auto sichergestellt, die Brandursache wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt.

(Kapo SG/red)