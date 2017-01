Man nehme seine wärmste Winterausrüstung, suche sich eine dicke Schicht weichsten Pulverschnee und bringe seine Miezekatze mit. Et voilà: Fertig ist das lustige Katzenvideo. Ah nein, etwas wichtiges fehlt noch; die Katze sollte man in hohem Bogen in den Schnee werfen.

Passend zur aktuellen Winterlandschaft in der Schweiz haben wir dieses lustige Katzenvideo gefunden. Beim amüsanten Betrachten waren wir uns aber nicht sicher, ob die Katze bei den Dreharbeiten auch so viel Freude hatten wie wir. Auf jeden Fall betonen die Besitzer (im Abspann), sie liebten ihre Katze. Kleiner Tipp: Das Video bis zum Ende schauen! Viel Spass! (uli)