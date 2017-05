Schweizer Ruderer wird Europameister

Patricia Merz gewinnt EM-Bronze © KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK

Michael Schmid gewinnt an den Ruder-Europameisterschaften in Racice den EM-Titel. Ebenfalls im Leichtgewichts-Einer gewinnt Patricia Merz die Bronzemedaille. Schmid führte bei sämtlichen Zwischenzeiten. Am Ende musste er aber hart kämpfen, bis er jubeln konnte.