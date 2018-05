Patrick Lindner – Leb dein Leben

Er wurde unter anderem mit mehreren Goldenen Stimmgabeln, diversen Edelmetallen und sogar einem Bambi ausgezeichnet. Der sympathische Münchner ist aber nicht nur ein talentierter Sänger. Er hat sich auch als Moderator eigener Shows, als Schauspieler in grossen Fernseh-Sendungen und als begnadeter Tänzer im TV-Format «Let’s Dance» bewiesen.

Immer fröhlich, charmant, jugendlich, vielseitig, erfrischend – das sind Attribute, die man nicht nur Patrick Lindner zuschreiben kann, sondern auch der aktuellen Singleauskopplung «Leb Dein Leben» und dem gleichnamigen Album. Nachdem ihm – im Duett mit dem «bayrischen Cowgirl» Nicki – mit der ersten Single «Baby, Voulez Vous» die bisher wohl schrägste und ausgelassenste Schlager-Überraschung des Jahres gelungen ist, legt er nun nach. «Leb Dein Leben» strotzt nur so vor guter Laune, Lebensfreude und Motivation. Der ewige Strahlemann Patrick Lindner hat, zusammen mit seinem langjährigen Produzenten Tommy Mustac, sein Lebensmotto zum Klingen gebracht. Bei dem schwungvollen und doch episch anmutenden Lied handelt es sich um ein exklusives Update zu einem seiner Hits, der inzwischen 15 Jahre alt ist. Es ist der leidenschaftliche Ratschlag Lindners, sich keinesfalls verbiegen zu lassen, sondern das Leben in all seinen Facetten zu genießen. Seine ermutigende Botschaft an alle Menschen lautet: «Liebe ist, was du aus Liebe machst». Die rhythmische Melodie reisst die Hörer mit und bringt gute Laune. Kummer und Sorgen sind bei dieser zeitlosen Uptempo-Nummer völlige Fremdwörter. Das Tüpfelchen auf dem i verleihen die ausdrucksstarken E-Gitarren und die grandiosen Bläser. Freunde des Popschlagers und Discofeelings kommen voll auf ihre Kosten, denn der Song lässt sich hervorragend mittanzen und mitsingen.

Dass «Leb Dein Leben» zugleich auch der Titelsong des Albums ist, hat einen ganz bestimmten Grund. «Ich wollte gerne eine musikalische Visitenkarte für die Stiftung haben, die ich vor einigen Jahren gegründet habe», erklärt der Sänger und die Zeile «Leb dein Leben, so wie du es fühlst» passe da einfach ganz genau.

Schon mit seinem grössten Hit «Die kleinen Dinge des Lebens» vermittelte der Publikumsliebling Patrick Lindner uns seine positive Lebenseinstellung und das Geheimnis des Glücklichseins. Mit seiner neuen Single «Leb Dein Leben» zeigt er uns einmal mehr den Weg zur Sonnenseite des Lebens auf, denn «dein Traum erfüllt sich, wenn du’s wagst» und dafür ist es nie zu spät! (Telamo)