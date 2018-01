Patrick Lindner & Nicki «Baby Voulez-Vous»

«Du warst so schön wie das Licht/nur deine Sprache konnt’ ich nicht», singt Patrick Lindner gleich zu Beginn dieses ungemein flotten Duetts, das von einer feurigen Begegnung, von einer Liebe auf den ersten Blick erzählt, die sich auch über größte Sprachbarrieren hinweg ihren Weg bahnt. Tanz, Sommerwein & Co. bieten da den geeigneten Rahmen, und: «ein tiefer Blick/in deine Augen», der genügt vollkommen, wie die Gastsängerin zu berichten weiss, die kommendes Jahr bereits ihr 35-jähriges Bühnenjubiläum feiern wird. Während Produzent Tommy Mustac mit markanten Gitarren und euphorischen Synthesizern, die einen schon nach wenigen Takten auf die Tanzfläche locken, diese Anekdote in einen echten Party-Garanten verwandelt, ergänzen Nicki und Lindner einander perfekt, wenn sie sich obendrein sogar gegenseitig mit Background-Gesängen umgarnen – «so flog das Glück uns beiden zu».

Der perfekte Albumvorbote, weil die verliebt-feurige Grundstimmung wunderbar zeigt, in welche (sommerliche!) Richtung Patrick Lindner auf seinem kommenden «Leb dein Leben»-Longplayer aufbricht, holt er sich mit Nicki eine Kollegin an die Seite, deren Stimme auch nach fast 35 Jahren im Musikbusiness so frisch und jung klingt wie eh und je. Gefeiert für zeitlose Klassiker wie «Wenn i mit dir tanz» oder «Wegen dir», gewann das «bayerische Cowgirl» aus Plattling erst 2013 einen smago! Award.

Seit seinem zweiten Platz beim Grand Prix der Volksmusik im Jahr 1989 ist Patrick Lindner eine feste Grösse in der deutschsprachigen Musiklandschaft: Von Volksmusik zu Schlager, von Schlager zu Popschlager, erfand er sich immer wieder neu und gewann so bereits 3 x Platin und 6 x Gold, dazu fünf Goldene Stimmgabeln und einen Bambi. Durch seine jahrelangen Erfahrungen als Moderator, TV-Schauspieler und versierter Koch ein echter Allrounder, hatte Lindner zuletzt mit seinem Vorgänger-Studioalbum «Mittenrein ins Glück» Platz 60 der deutschen Albumcharts belegt.

«Wer liebt, der braucht fast keine Worte mehr» – und wer tanzen und feiern will, braucht diesen Song: Die brandneue Duett-Single «Baby Voulez-Vous» von Patrick Lindner und Nicki!

Quelle: Telamo