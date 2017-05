Patrick Thoresen verlässt die Schweiz Richtung Norwegen © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Der norwegische Internationale Patrick Thoresen, zuletzt in Diensten der ZSC Lions, kehrt zu seinem Stammklub Storhamar zurück. Der 33-jährige Flügelstürmer, der auch an der WM in Paris im Einsatz stand, unterzeichnete einen für die kommende Saison gültigen Vertrag.