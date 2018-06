Patrouille Suisse begeistert Fans in Uzwil

Nach dem geglückten Auftritt bedanken sich die Flieger per Twitter beim Ostschweizer Publikum. Der nächste Auftritt steht in einer Woche auf dem Programm, wenn die Schweizer Kunstflieger in Dänemark den ersten Auslandauftritt dieses Jahres haben.

Danke für den Besuch der Demo an der riga18!

Wir freuen uns auf die erste Auslanddemo 2018 an der Danish Air Show in Aalborg am 10. Juni 2018.#patrouillesuisse #swissness #swissairforce #riga18 #danishairshow @patrsuisse (c) M. Brudermann pic.twitter.com/hBmv1ZNX4B — Patrouille Suisse (@patrsuisse) June 2, 2018

(red.)