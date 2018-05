Patrouille Suisse über der Ostschweiz

Man hasst sie oder man liebt sie, aber Auffsehen erregt sie in jedem Falle – die Kunstflugstaffel der Schweizer Armee verirrt sich dieses Wochenende in die Ostschweiz und wird für eine knappe halbe Stunde den Himmel über Uzwil zieren. Grund für die Show ist die die regionale Industrie- und Gewerbeausstellung, die Riga 18.

Hoffentlich mag Petrus Flugshows

Doch ob das Suisse Air Force Team auch wirklich seine Show abliefern kann, ist noch nicht ganz sicher. Die Jets können nämlich nur bei schönem Wetter fliegen. Momentan zeigen Radarbilder einen bewölkten, aber trockenen Samstag an:

«Ob die Flugshow definitv stattfindet, erfahren wir am Mittwoch. Aber grundsätzlich sieht es gut aus», sagt der Präsident der Riga 18, Daniele Ventaglio, gegenüber FM1Today.

Trainingsflug am Mittwoch

«Der Trainingsflug am Mittwoch findet sicher statt, denn das ist Wetter gut», so Daniele Ventaglio. Wer also Samstags etwas anderes zu tun hat, kann schon Mittwochs gen Himmel blicken, dem Fluglärm lauschen und den roten Jets zuschauen, wie sie ihre weissen Bahnen ziehen.

Live-Moderation des Staffelkommandants auf der Eventwiese

Doch Daniele Ventaglio empfiehlt die Show am Samstag wärmstens: «Wir haben dafür extra eine Eventwiese aufgebaut. Der Staffelkommandant und sein Kommunikationsteam wird auch vor Ort sein und die Flugshow live mitkommentieren. Auch der Fanclub hat einen Stand und verhungern oder verdursten muss da natürlich auch niemand.»

Die Eventwiese befindet sich in der Nähe des Messegeländes vor der Eishalle in Uzwil. Den Lageplan und weitere Infos zur Riga18 findest du hier. Sie findet vom 31. Mai bis 3. Juni statt.

Bereits vor einem knappen Monat besuchte die Patrouille Suisse die Ostschweiz. An den Arbon Classics begeisterten sie die Zuschauer mit ihrer Show. TVO war beim Probeflug dabei: