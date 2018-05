Patrouille Suisse übt für Saisonstart

Mit höchster Genauigkeit und bis zu 1000 km/h sind die Piloten der Patrouille Suisse unterwegs. Über dem Bodensee eine nicht ganz einfache Übung: Am Freitag stellte die Windstärke eine ziemliche Herausforderung dar. Kommandant Nils Hämmerli ist aber mit der Leistung der Piloten zufrieden. «Vom Boden aus kann ich ihnen per Funk sagen, wo es in der Formation kleine Fehler und Ungenauigkeiten gibt.»

Wie Roland Widmer, OK-Präsident der Arbon Classics, zu TVO sagt, fasziniert ihn die Kombination aus Fliegerei und Präzision. Er freut sich, dass die Patrouille Suisse auch mal in der Ostschweiz zu Gast ist, «nicht nur immer in der Ferne».

TVO hat die Proben der Kunstflugstaffel mit der Kamera festgehalten:

Du kannst die Patrouille Suisse morgen Samstag zwischen 16 und 16.30 Uhr an den Arbon Classics miterleben. Am 2. Juni fliegen die Piloten der Schweizer Armee in Uzwil eine Flugshow. Zum Kalender.

(red.)