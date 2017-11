Pause für Mirco Müller und Yannick Weber

Pech für Mirco Müller: Nach seinem Schlüsselbeinbruch muss er sich einer Operation unterziehen © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Die New Jersey Devils müssen auf Verteidiger Mirco Müller verzichten. Er hat sich bei New Jerseys erfolgreichem Gastspiel in Chicago (7:5) das Schlüsselbein gebrochen und wird am Donnerstag operiert.Müller zog sich die Verletzung bei einem Check von Chicagos Stürmer John Hayden zu.