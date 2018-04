Peach Weber ist der wohl erfolgreichste Komiker der Schweiz. Seine neue Show iPeach ist bereits sein 15. Programm und begeistert einmal mehr die Massen. Der Lachvater der Nation verbindet seit fast 40 Jahren Generationen mit seinen Witzen und Liedern. Gleich zweimal wird Peach im Thurgau zu sehen sein: Am Mittwoch, 02. Mai 2018 im Casino in Frauenfeld, am 03. Mai dann im Pentorama Amriswil.