Pech für Bütschwiler Autodieb

Als der mutmassliche Dieb die Beifahrertüre öffnete, bemerkte er, dass im Auto noch jemand sass © iStock (Symbolbild)

In der Nacht auf Samstag hat ein mutmasslicher Dieb in Bütschwil versucht, ein Auto zu durchsuchen. Allerdings sass der Besitzer noch im Auto und brüllte den Eindringling an, sodass dieser schreiend flüchtete.