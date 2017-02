Pegasus hat Wurzeln in Graubünden

Seit einem halben Jahr leben und arbeiten Pegasus in Berlin, wo sie bei der Plattenfirma Columbia einen Vertrag unterschrieben und das neue Album produziert haben – das erste seit drei Jahren. «Wir waren zwischenzeitlich auf Tournee und haben viel erlebt», sagt Noah Veraguth im FM1-Radiostudio. Letzten April verliess Gitarrist Simon Spahr die Band. «Wir mussten uns zuerst an die neue Konstellation gewöhnen.»

Konzerte in Asien

Die Tournee führte die drei Mitglieder, Noah Veraguth, Stefan Bonner und Gabriel Spahni, nach Asien: «Die Tour war spannend – Singapur zum Beispiel war eigentlich wie in der Schweiz, aber bei 100 Prozent Luftfeuchtigkeit», sagt Gabriel.

Die neue Single «Fragments» bezieht sich auf die Zeit zwischen dem Ende einer Phase und dem Neuanfang: «In dieser Zeit blickt man lieber zurück. Die Erinnerungen – Fragments – schaut man dann gern durch eine rosarote Brille an.» Das neue Album wird im Sommer veröffentlicht, dann werden Pegasus auch an verschiedenen Openairs und Festivals auftreten – natürlich auch im FM1-Land.

Im Hinterrhein gebadet

Gerne erinnert sich Noah auch an Graubünden und an seinen Grossvater, Fritz Veraguth. «Er lebte in Thusis, in den Ferien haben wir ihn oft besucht. Ich habe im Hinterrhein geplanscht und bin in der Badi Thusis zum ersten Mal vom 3-Meter-Brett gesprungen.»

Am Freitag stellt Pegasus seine neue Single an den Swiss Music Awards im Hallenstadion Zürich vor. «Das ist jeweils wie ein Klassentreffen einmal im Jahr. Wir freuen uns enorm auf Züri West, und auf die anderen Bieler Bands Nemo, Dodo und Lo und Leduc.

Die neue Pegasus-Single «Fragments»