Pendlerin will Berliner-Duft verbieten

Berliner sind auch bei den Aargauern ein beliebtes Gebäck. (Symbolbild) © istock

Wenn die Pendler morgens mit halb geschlossenen Augen aus den Zügen watscheln, weckt den einen oder anderen den feinen Duft, der vom Beck herüberweht. Frische Gipfeli, Kaffe oder feine Berliner verbreiten ihren Duften gerne mal in den Schweizer Unterführungen und lassen den Pendlern das Wasser im Mund zusammenlaufen. Einer Aarauerin hat dieser Duft am frühen Morgen allerdings gar nicht gepasst. Mit einer Petition will sie gegen den Berliner-Duft vorgehen.