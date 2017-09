Penis-Alarm bei «Biene Maja»

Wie war das nochmals mit den Bienchen und den Blümchen? Offenbar wollte da ein übereifriger Zeichner der neuen «Biene Maja»-Serie kräftig aufklären. Gut sichtbar war in einer Folge ein Penis auf einem Baumstamm zu sehen.

Entdeckt hat das Phallussymbol eine Mutter, die sofort einen Screenshot auf Facebook postete und schrieb: «Bitte seid vorsichtig, was eure Kinder schauen!», schreibt der Independent. So etwas gehöre nicht in eine Kindersendung, meinte die Mutter. Weiter: «Ich bin extrem angewidert, es gibt keinen Grund, dass meine Kinder so etwas sehen sollten.»

Netflix selbst hat sich noch nicht zum Bild geäussert, die Animationen zur «Biene Maja»-Serie kommen von der Firma Studio 100. Die 35. Folge der ersten Staffel fehlt nun aber im Angebot. Die «Biene Maja»-Serie ist in der Schweiz nicht auf Netflix zu sehen.

(red.)