Erfüllt er diesen, wäre der spanische Trainer fünf Jahre beim englischen Meister und damit länger als beim FC Barcelona (4 Jahre) und bei Bayern München (3). Der 47-jährige Guardiola kam 2016 von Bayern München zu Manchester City und gewann in seiner zweiten Saison in England die Meisterschaft und den Ligacup. In der Premier League stellten Guardiola und Manchester City mit 100 Punkten einen Rekord auf.

(SDA)