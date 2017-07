Die Spieler vom SC Langenthal erwarten die Ankunft ihres neuen Cheftrainers (Archiv) © KEYSTONE/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU

Der Schwede Per Hanberg wird neuer Trainer beim NLB-Meister SC Langenthal.Der 50-Jährige wird Nachfolger des Kanadiers Jason O’Leary. Hanberg erhält bei Langenthal einen Vertrag für eine Saison. Zuletzt hatte er in seiner Heimat in der höchsten Liga Karlskrona HK trainiert.