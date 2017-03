Netrebko als «Sopranistin des Jahrhunderts»

«Sie ist wie Maria Callas und Renata Tebaldi», so Pereira in einem Interview mit dem RAI-Sender «Radio 3» am Mittwoch. Die Scala stehe Netrebko immer offen. «Sie kann bei uns das singen, was sie will», sagte Pereira.

Netrebko hatte am Wochenende berichtet, es sei ihre Idee gewesen, sich mit der «Traviata» an der Scala zu messen. «Ich habe mit Pereira, bei dem ich in dieser Rolle 2005 in Salzburg debütiert hatte, über mein Projekt gesprochen. Ich habe ihn gebeten, wieder an der Scala zu singen, bevor ich mich von der Rolle der Violetta verabschiede», sagte die Sopranistin. Sie werde noch ein letztes Mal in Paris die Violetta singen, kündigte die 46-Jährige an.

(SDA)