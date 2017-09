Der Mexikaner Sergio Perez (27), der auch ein Kandidat auf ein Cockpit bei Renault war, wird wie in diesem Jahr an der Seite des am Sonntag 21-jährig gewordenen Franzosen Esteban Ocon antreten. Perez, der als Stammkraft in der Formel 1 die ersten zwei Jahre bei Sauber verbracht hat, ist seit 2014 beim indischen Rennstall engagiert. Ocon ist auf diese Saison hin zu Force India gestossen.

(SDA)