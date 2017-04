Conny Perrin spielt eine Vorhand (Archivaufnahme) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Conny Perrin scheitert auch am WTA-Turnier in Istanbul in der Startrunde.Die im WTA-Ranking an 216. Position geführte, 26-jährige Neuenburgerin Conny Perrin verlor in der Startrunde gegen die als Nummer 2 gesetzte Ungarin Timea Babos (WTA 30) 3:6, 2:6.