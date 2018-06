Peruanisches Volksfest im Kybunpark

Statt in grün-weiss erstrahlt der Kybunpark am Sonntag in rot-weiss. Wo man praktisch keine Saudi-Arabien-Fans findet, haben die peruanischen Fans das gesamte Gebiet rund um die Shopping Arena für sich eingenommen.

Südamerikanische Kostüme und Wuwuselas

Aus ganz Europa kommen die peruanischen Fans nach St.Gallen. Das WM-Fieber ist im südamerikanischen Land ausgebrochen, seit 1982 hat sich Peru nicht mehr für die WM qualifiziert. Für das Testspiel gegen Saudi-Arabien sind die peruanischen Fans aus ganz Europa angereist. Mitgebracht haben sie nebst den Shirts der Nationalmannschaft einige traditionelle Kostüme und grosse Banner und Flaggen. Viele haben ausserdem eine Wuwusela oder Ähnliches dabei, mit denen sie jetzt schon ordentlich Lärm machen.

«Sind ein friedliches Volk»

Seit dem Mittag kommt im Fünf-Minuten-Takt ein Car nach dem anderen, voll gefüllt mit Peruanern, im Kybunpark an. Probleme gab es mit der riesigen Fangemeinde allerdings kaum, wie Daniel Last, Mediensprecher der FC St.Gallen Event AG, erklärt. «Sie sind ein friedliches Volk, es läuft überall Musik und die Leute warten darauf, dass das Spiel beginnt. Die Stimmung ist super.»

Das Spiel zwischen Peru und Saudi-Arabien ist seit Freitag ausverkauft. Von den 17’500 Tickets gingen gut 14’000 an Peru-Fans, schätzt Last. Auch der Betreiber der Essensstände, die Firma Egger, hat darauf reagiert. «Es gibt einige Stände, die peruanische Spezialitäten anbieten», sagt Last.

«Länderspiele sind etwas Spezielles»

Dass es heute mehr Menschen in einem rot-weissen Peru-Shirt im Kybunpark hat, als man St.Gallen-Trikots bei einem Match sieht, stört Last nicht. «Länderspiele sind immer etwas ganz Spezielles, wir freuen uns, dass es den Peruanern hier so gut gefällt», sagt er.

Auch die Restaurants in der Shopping Arena dürfte der Besuch aus Südamerika freuen. Das Café Kuhn und auch das Marktplätzli waren am Nachmittag bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Verständigung dürfte allerdings etwas schwieriger ausfallen: Fast keine der peruanischen Fans sprechen deutsch oder englisch.