Peter Sagan sprintet zur Titelverteidigung – 7. Rang für Albasini

Wird im dritten Jahr in Serie das Weltmeistertrikot tragen: der Slowake Peter Sagan. © KEYSTONE/AP/Jacques Boissinot

Peter Sagan ist zum dritten Mal in Serie Strassenweltmeister. Als erstem Fahrer in der Geschichte des Radrennsports gelingt dem Slowaken das Triple. Michael Albasini wird in Bergen Siebenter.