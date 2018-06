Sagan einmal mehr weltmeisterlich – Küng behält Leadertrikot

Peter Sagan lässt in Frauenfeld die Muskeln spielen © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Peter Sagan gewinnt in Frauenfeld die 2. Etappe der Tour de Suisse und baut seinen Rekord an Etappensiegen an der Schweizer Rundfahrt aus. Das Leadertrikot bleibt auf den Schultern von Stefan Küng.