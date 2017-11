Peter Sebastian – Hör bloss nie auf

Mit seiner neuen Single verbindet Peter Sebastian einen tiefsinnigen Text, in dem er dankbar auf eine langjährige Beziehung zurückblickt und sich wünscht, dass das so bleibt, mit einer schwungvollen Komposition, die im zusätzlichen Danny Top-Mix auch tanzbar ist. Den Titel «Hör bloss nie auf» komponierte und textete Peter gemeinsam mit Gary Allan Janz, der bereits mit Showgrössen wie Jürgen Drews oder Costa Cordalis kooperierte. Empathisch hat sich das Musiker- und Produzentenduo darüber Gedanken gemacht, dass man zwar manchmal für die Liebe kämpfen muss, letztlich aber die dauerhafte Beziehung erstrebenswert ist.Für die immer zahlreicher werdenden Fans, die sich auch einen physischen Tonträger wünschen, hat Peter Sebastian wieder eine kleine Auflage von Maxi-CDs produzieren lassen. Darauf findet sich der rhythmisch aufgepeppte Danny Top-Mix der aktuellen Single «Hör bloss nie auf». Gleich mehrere Songs sind als Bonus auf Peter Sebastians aktueller Maxi-CD zu finden. Beispielsweise hat er den beliebten Oldie «Schön war die Zeit in Ohio» (Banks Of The Ohio) aufgenommen und damit die legendäre Version Ulli Martins aus den 1970er Jahren in die heutige Zeit transportiert.

Den Titel «Damit kann ich leben» hat Peter Sebastian einst im Rahmen der viel beachteten deutsch-türkischen Albums «Merhaba» erstmals produziert. Vor einiger Zeit stellte er das Lied erneut in der Regina Thoss Show vor. Aufgrund einiger Anfragen wurde der von Christoph Leis-Bendorff komponierte und von Peter getextete Schlager im GrassGrove Studio Leis-Bendorffs vom Komponisten im Fox-Mix arrangiert.

Dass Peter Sebastian nicht nur ein begnadeter Sänger und Produzent ist, sondern echte Entertainment-Qualitäten besitzt, beweist er einmal mehr mit seinem Tophit «Wir machen Party heut Nacht», mit dem er zur Jahrtausendwende in vielen Discotheken Maßstäbe setzte. Danny Top hat dazu einen frischen und fröhlichen «Hossa-Mexican Danny Top Mix» erstellt.

Mit einem Schmankerl wird die neue Maxi-CD abgerundet. Sein langjähriger Wegbegleiter Fabrizio Barile, Musiker und Schauspieler, besitzt in Hamburg ein Tonstudio und hat einen einzigartigen Bohemian Mix“ von Peters aktueller Single «Hör bloss nie auf» erstellt.

(TOI TOI TOI RECORDS / Stephan Imming)