Peter Stamm erhält ZKB Schillerpreis 2017

Der in Winterthur lebende Autor Peter Stamm erhält den ZKB Schillerpreis 2017. (Archiv) © Keystone/DOMINIC STEINMANN

Der ZKB Schillerpreis 2017 geht an Peter Stamm. Ausgezeichnet wird der in Winterthur lebende Autor für seinen Roman «Weit über das Land», eine Geschichte über den einen Moment, der das gewohnte Leben in Frage stellt, wie die ZKB am Montag mitteilte.