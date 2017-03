Petition gegen Ende der Billett-Agenturen der Bahn eingereicht

Eine SBB-Zugbegleiterin beim Scan eines elektronischen Billetts in einem ICN von Zürich nach Genf im Mail 2013. (Archivbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

In einer Petition hat der VCS Schweiz die SBB aufgefordert, ihren Entscheid zur Schliessung aller Drittverkaufsstellen zurückzunehmen. 32’000 Menschen setzten ihre Unterschrift unter die Bittschrift, die am Mittwoch der SBB in Bern überreicht wurde.