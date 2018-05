Fussball-Nati: «Fast alle sind fit»

Standesgemäss fahren die Nati-Stars Xhaka, Zakaria, Sommer und in ihren teuren Sportwagen vor dem Mannschaftshotel im schwyzerischen Feusisberg vor. Die Fussballer wirken entspannt: «Ich bin immer stolz, wenn ich her kommen kann», sagt Fussballer Denis Zakaria. Auch Torhüter Yann Sommer ist angereist: «Wir freuen uns jetzt wieder länger zusammen sein zu können.» Bereits am Nachmittag hatten die Spieler ihr erstes Training.

Einige Spieler noch beschäftigt

Einige der 35er-Fifa-Liste sind weiterhin im Tagesgeschäft engagiert – in Cupfinals beispielsweise, oder sie kämpfen wie der Toulouse-Verteidiger Jacques François Moubandje gegen den Abstieg.

Am Ende der dreitägigen Tranche wird Petkovic das Feld der Endrunden-Kandidaten auf 27 Namen reduzieren. Offen ist mit Blick auf das definitive WM-Aufgebot (23 Spieler) ohnehin nur noch ein kleiner Prozentsatz. «Ein oder zwei Positionen», legt sich der Selektionär fest, selbstredend ohne weitere Details preiszugeben.

Zwei Akteure verletzt

Das medizinische Bulletin ist zwar überschaubar, betrifft aber zwei prominente Akteure aus dem Teamkern: Admir Mehmedi verpasste die letzten zehn Spiele bei Wolfsburg verletzungsbedingt, der Schalker Breel Embolo ist seit bald einem Monat angeschlagen.

«Jeder Tag ist ab heute entscheidend», sagt Petkovic. Er will früh Klarheit. «Die Spieler müssen ziemlich schnell vollumfänglich belastbar sein.» Mehmedi und Embolo trainierten seit Wochen nicht mehr mit ihren Teams. Vom übrigen Teil erhielt Petkovic positive Rückmeldungen: «Fast alle sind fit, ihr Zustand ist gut.»

Hockey-Nationalteam inspiriert

Auch im Zusammenhang mit Haris Seferovic verbreitet der Schweizer Coach Optimismus. Der bei Benfica Lissabon seit Herbst überzählige Angreifer sei trotz weniger Einsatzminuten in einer «guten Form. Ich habe bei ihm überhaupt keine Zweifel.»

Als Inspirationsquelle könnte den Schweizern ein Ensemble dienen, das in den vergangenen Tagen nicht auf grüner, sondern gefrorener Unterlage in den WM-Final gestürmt war: das Hockey-Nationalteam. Petkovic zieht den Hut: «Sie können mit ihrer mentalen Stärke für uns alle ein Vorbild sein. Ich habe sehr grosse Anerkennung für das, was sie geleistet haben.»

(SDA)