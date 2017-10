Pfadi wahrt Ungeschlagenheit in extremis

Erzielte Pfadi Winterthurs Siegtreffer in der letzten Sekunde mit einem Siebenmeter: Marvin Lier. (Archivbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Pfadi Winterthur verteidigt die Tabellenspitze der Handball-NLA in extremis. Das Siegtor zum 25:24 in Gossau fällt durch einen Siebenmeter mit dem Schlusspfiff.In Gossau spielten sich in den Schlussminuten dramatische Szenen ab.