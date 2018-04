Pfefferspray in Avec-Shop versprüht

Ein junger Mann soll mit einem Pfefferspray im Avec-Shop rumgesprüht haben. © iStock (Symbolbild)

Am Samstagabend soll ein junger Mann im Avec-Shop am Bahnhofplatz in Rapperswil Pfefferspray versprüht haben. Mehrere Kunden klagten über starken Husten. Der Täter konnte entkommen.