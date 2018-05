Pferd statt Schläger: Hingis am CSIO

Martina Hingis mit ihrem Pferd nach ihrer Teilnahme an der Goodwill-Trophy © FM1Today/Angela Müller

Das Gründenmoos in St.Gallen steht in den nächsten Tagen ganz im Zeichen des Springreitens. Am Donnertagmorgen wurde das Turnier eröffnet. Erste Attraktion war Martina Hingis, die an der Goodwill-Trophy teilnahm.