Pferdequäler blitzt vor Gericht ab

Eine Tierärztin hat bei der Untersuchung eines Pferdes im Oktober 2014 bemerkt, dass das Tier wegen einer alten, schlecht gepflegten Wunde bei einem Bein an Lahmheit litt. Sie riet dem Pferdezüchter, das Tier einzuschläfern.

Der Pferdezüchter von Hefenhofen liess das Pferd darauf von einem anderen Tierarzt untersuchen. Dieser kam zum gleichen Schluss. Darauf verordnete das Veterinäramt die Tötung des Tieres. Der Pferdezüchter übernahm dies in Anwesenheit zweier Polizisten gleich selbst und schoss dem Pferd mit einem Bolzenschussgerät zuerst in die Stirn, dann ins Genick.

Das Veterinäramt erliess danach eine Verfügung, in der dem Pferdezüchter Verletzungen von Tierschutzvorschriften vorgeworfen wurden.

Fohlen vor den Augen der Tierärztin erschossen

Im zweiten Fall ging es um ein verletztes Fohlen. Im Juli 2015 wurde bei der Begehung des Hofes, bei der unter anderem ein Mediator, der Anwalt des Pferdezüchters und die Amtstierärztin teilnahmen, festgestellt, dass ein etwa halbjähriges Fohlen am Vorderfuss lahmte. Der Pferdezüchter wurde dazu aufgefordert, das Tier noch am gleichen Tag einem Tierarzt zu zeigen.

Weil am nächsten Tag kein Bericht über eine Behandlung einging, erliess das Veterinäramt eine Verfügung, in der die Beschlagnahmung des Fohlens angeordnet wurde.

Der Pferdezüchter verweigerte die Entgegennahme der Verfügung. Stattdessen erschoss er das Tier vor den Augen der Amtstierärztin und zweier Polizisten.

Der wegen Tierquälerei verurteilte Pferdezüchter zog die beiden Verfügungen durch alle Instanzen.

Teilerfolg

Der Pferdezüchter hatte bei seinem Rekurs gegen die ihm zur Last gelegten Verletzungen der Tierschutzverordnung beim Departement einen Teilerfolg erzielt. Ihm konnte danach nicht mehr vorgeworfen werden, das Tier nicht fachgerecht getötet und entsorgt zu haben. Bestehen blieben allerdings die Vernachlässigung des Tieres oder der Transport ohne die notwendigen Vorsichtsmassnahmen. Dagegen wehrte er sich weiter bis vor Bundesgericht.

Das oberste Gericht wies in seinem Urteil von 14. März beide Beschwerden ab. Sie seien in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten unbegründet. Das Bundesgericht verzichtete unter anderem darauf, ein tiefgefroren aufbewahrtes Pferdebein untersuchen zu lassen und wollte auch keine weiteren Befragungen – etwa des «Alphirten Walter aus Südtirol» – mehr durchführen lassen, wie es in der Beschwerde gefordert wurde. Auch die Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege wurden abgewiesen. Der Pferdezüchter muss die Gerichtskosten bezahlen.

Weitere Verfahren ausgelöst

Unabhängig von den beiden Beschwerdeverfahren war der Hof des Pferdezüchters im August 2017 von den Behörden geräumt worden. Ihm wird Tierquälerei vorgeworfen. 250 Tiere wurden beschlagnahmt, darunter 100 Pferde, die später verkauft wurden.

Dem Veterinäramt wurde von Tierschutzorganisationen vorgeworfen, nicht rechtzeitig gegen den Pferdepfleger vorgegangen zu sein. Es gab deswegen Strafanzeigen. Der Thurgauer Regierungsrat setzte eine unabhängige Untersuchungskommission ein, die die Vorgänge beleuchten soll. Alle diese Verfahren sind noch nicht abgeschlossen.

