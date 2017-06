Stau am Gotthard schon 13 Kilometer lang

Wie zu Ostern gibt es an Pfingsten auch Stau vor dem Gotthard-Nordportal Richtung Süden. (Archivbild) © KEYSTONE/Alexandra Wey

Am frühen Samstagmorgen hat sich am Gotthard bereits eine Blechlawine in Richtung Süden gebildet. Die Länge des Staus beträgt laut Viasuisse rund 13 Kilometer. Es gibt bis zu zwei Stunden Wartezeit. Die Tendenz ist dabei stark steigend.