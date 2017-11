Initiative gegen Pflegenotstand eingereicht

Mit einer Volksinitiative fordert der Verband der Pflegefachpersonen, dass der Bund Massnahmen gegen den drohenden Mangel an Pflegepersonal ergreift. (Symbolbild) © Keystone/Jean-Christophe Bott

Mit einer Volksinitiative will der Verband der Pflegefachfrauen und -männer den Beruf stärken und so einen Personalmangel verhindern. Am Dienstag haben die Initianten die Unterschriften eingereicht.