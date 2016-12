Phänomen «Aschenbrödel» – Modernes Märchen in Winterlandschaft

Seit mehr als 40 Jahren ein TV-Weihnachtshit: Der deutsch-tschechische Märchenfilm "Drei Nüsse für Aschenbrödel". (Archivbild) © Keystone/PETER KLAUNZER

«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» gehört zu Weihnachten wie «Dinner for One» zu Silvester. Auch in Tschechien ist der tschechisch-deutsche Märchenfilm eine feste TV-Konstante an den Feiertagen. Das Publikum wächst nach.