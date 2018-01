Philipp Fankhausers Hund rastet aus

Schuld war offenbar der Monitor im TVO-Studio, der zur Moderatorin gerichtet ist und zeigt, was gerade läuft. Als Natascha Verardo Philipp Fankhauser auf seinen kleinen süssen Mops namens Trevor anspricht, kommt dieser natürlich auch gross ins Bild.

Das war dem Hund offenbar zu viel. Er sieht auf dem Monitor einen Feind, der ihn geradewegs anstarrt. Trevor knurrt und bellt und kriegt sich fast nicht mehr ein. Doch sein Herrchen hat den kleinen Mops fest im Griff und kann ihn beruhigen.

Zu TVO eingeladen war Bluesmusiker Philipp Fankhauser eigentlich wegen seines neuen Albums, das er in den berühmten Malaco Studios in Mississippi in den USA aufgenommen hat. Es ist das 15. Album des Thuners und ist im Dezember erschienen.

Hier gibt es den ganzen Talk mit Philipp Fankhauser auf TVO.

