Nobelpreis an Gravitationswellen-Entdecker

Heiss begehrt: Verliehen werden die Nobelpreis-Medaillen am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. © Keystone/AP/Fernando Vergara

Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht zu einer Hälfte an Rainer Weiss, zur andere Hälfte an Barry C. Barish und Kip S. Thorne. Die US-Forscher werden für ihre Beiträge zum Nachweis von Gravitationswellen geehrt, wie die Nobel-Jury am Dienstag mitteilte.