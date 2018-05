Pia Malo – Einer von diesen Tagen

1992 verhalf Pia Malo den “Schäfern” als Kind zu ihrem grössten Hit «Sag mir, wo ist der Himmel». Und noch immer ist Pia mit Leidenschaft auf der Bühne mit ohrwurmlastigen Hits wie „Du und der Sommer“ und „Ich weiß du bist dabei“ holt sie Schlagerfreunde aller Generationen ab. Nun wird aus ihrem aktuellen Album „Du tust mir gut“ am 11.5.18 mit „Einer von diesen Tagen“ ein weiterer Titel veröffentlicht.

Mit dem Song «Einer von diesen Tagen» gelingt Pia Malo etwas, das viele deutsche Künstler schon vergebens versucht haben: einen Genremix aus Schlager, Pop-Musik, Rock und innovativen Elektro-Elementen zu schaffen, der weder überwältigt, sondern einfach direkt ins Ohr geht und auch noch tagelang im Kopf bleibt.

Stilistisch bewegt sich Pia Malo zwar klar im modernen deutschen Schlager, und steht dabei dazu, dass sie Musik mag und machen will, «die die Leute auch gerne hören. Ich will Lieder, bei denen es dir gut geht, wenn du sie hörst. Bei denen du gar nicht anders kannst als mitzusingen.» Und eben diese Einstellung ist eine Gute-Laune-Garantie, die sich wie ein roter Faden durch das gesamte Album zieht. (Telamo)