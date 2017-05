Bei dem Auktionshaus Christie's wurde ein Picasso für 45 Millionen Dollar versteigert. (Archivbild von früherer Picasso-Auktion) © KEYSTONE/EPA/JASON SZENES

Das Porträt «Femme assise, robe bleue» (sitzende Frau, blaues Kleid) von Pablo Picasso ist bei einer Auktion in New York für 45 Millionen US-Dollar versteigert worden. Das teilte das Auktionshaus Christie’s am Montag (Ortszeit) mit.