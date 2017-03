Picasso-Porträts in Barcelona

In der Ausstellung "Picasso. Retrats" im Museu Picasso in Barcelona sind nicht nur die kubistischen Porträts zu sehen, für die der Maler berühmt ist. Dieses Bild von seiner ersten Frau Olga beispielsweise würde man als Laie wohl kaum als einen Picasso erkennen. (Handout) © Museu Picasso Barcelona

Porträts hatten in der Kunst von Pablo Picasso einen hohen Stellenwert. Eine grosse Ausstellung im Museu Picasso in Barcelona, die am Freitag eröffnet wird, vereint nun 80 meisterhafte Bilder des 1973 verstorbenen Spaniers.