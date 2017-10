Pick-up rammt Passanten: Tote und Verletzte

In Regierungskreisen hiess es, der Vorfall werde als Terror-Anschlag behandelt. Das Weisse Haus erklärte, Präsident Donald Trump sei über die Vorgänge informiert.

Der Polizei zufolge war das Fahrzeug mit einem anderen Wagen zusammengestossen, nachdem es mehrere Menschen erfasst hatte. Der Fahrzeugführer sei dann aus dem Wagen gestiegen und habe Waffen-Nachbildungen gezeigt. Die Beamten hätten daraufhin auf ihn geschossen.

The vehicle continued south striking another vehicle. The suspect exited the vehicle displaying imitation firearms & was shot by NYPD

— NYPD NEWS (@NYPDnews) October 31, 2017