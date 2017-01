Pinturault in Garmisch nach erstem Lauf knapp vor Hirscher

Der Franzose konnte sich in Sölden, Val d’Isère und zuletzt in Adelboden durchsetzen, der Österreicher in Alta Badia. Hirscher stand zudem in den weiteren vier Rennen in dieser Disziplin als Zweiter auf dem Podest.

Hinter diesem Duo folgen in Oberbayern die Deutschen Felix Neureuther, der eine halbe Sekunde zurückliegt, und Stefan Luitz (0,96 zurück).

Justin Murisier war im ersten Lauf lange gut unterwegs. Doch kurz vor dem Ziel beging der Walliser einen groben Schnitzer, der ihm wohl mehr als eine halbe Sekunde Zeitverlust einbrachte. Mit 1,56 Sekunden Rückstand auf Pinturault reihte sich Murisier im 10. Zwischenrang ein. Gleich 2,73 Sekunden büsste Carlo Janka ein, womit er um die Teilnahme am zweiten Lauf bangen muss.

Der Start zum Finaldurchgang in Garmisch erfolgt um 13.15 Uhr.

(SDA)