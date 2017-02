Piste steht – Bewilligung fehlt

Viel Arbeit für nichts: Die Skirampe der Funkenzunft in Gaissau darf nicht für ein Skirennen genutzt werden. © vol.at

Es tönt wie ein schlechter Österreicher-Witz: In Gaissau hat die Funkenzunft eine künstliche Skipiste aufgebaut. Weil aber die Bewilligung fehlt, darf darauf am Samstag kein Skirennnen gefahren werden. Immerhin: Das Fest in Gaissau ist um eine Attraktion reicher.