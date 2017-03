Zum zwölften Mal findet am Freitag in Melchsee-Frutt die Schweizer Meisterschaft der Pistenfahrzeugfahrer statt. Dabei zählen vor allem Geschicklichkeit, aber auch Nervenstärke und etwas Glück. Für die Bully-Fahrer aus der ganzen Schweiz ist der Anlass Höhepunkt und Saisonabschluss in einem.

Saisonschluss für Pistenfahrzeugfahrer: