Plattenladen für 35’000 Franken zu kaufen

Armin Eisenring ist ein cooler Typ, sein CD- und Plattenladen ist sein kleines Baby, er ist selbsternannter «Platten- und CD-Dealer». Nun ist sein Baby aber gross geworden und Armin Eisenring älter, 65, um genau zu sein. Ein Nachfolger soll den rund 1500 Platten und rund 1500 CDs in seinem Geschäft Sorge tragen. Gesucht wird der Käufer im Internet. Kostenpunkt 35’000 Franken, dafür gibt’s den komplett eingerichteten Laden obendrauf.

«Das Geschäft ist nicht mehr das, was es mal war»

Alter, Gesundheit und Wirtschaft sind nicht mehr das, was sie einmal warnen. Deshalb will Armin Eisenring seinen «Z Records» weitergeben. In den Jahren habe sich das Geschäft verändert. «Das erste Mal war das so, als die CD gekommen ist, da gingen die Plattenverkäufe stark zurück. Mittlerweile kann ich fast nicht mehr vom Verkauf der Platten leben», sagt Armin Eisenring.

«Die Platte ist ein Kulturgut»

Für Armin Eisenring haben Schallplatten eine grosse Bedeutung. «Für mich ist die Platte ein Kulturgut und schon fast ein Heiligtum. Ich bin in den 70ern aufgewachsen und ich war fanatischer Plattenhörer und -sammler», sagt er. Findet er keinen Nachfolger für seinen Laden, muss Armin Eisenring alle Sachen einzeln verkaufen. «Wenn ich den Laden ausverkaufen müsste, würde mir das schon ans Herz gehen», sagt er. Traurig ist er aber nur ein bisschen.«Die Freude der letzten Jahre und die ganzen tollen Erlebnisse überwiegen klar», sagt Armin Eisenring.

«Mein Nachfolger muss finanziell unabhängig sein»

Armin Eisenring sucht nach einem Nachfolger, der seinen Laden mit den Platten zusammen übernimmt. «Er müsste finanziell unabhängig und nicht auf das Geld angewiesen sein», beschreibt der CD-Dealer seinen Nachfolger. «Ausserdem soll er natürlich mit Herz und Blut im Musikgeschäft sein.» Auf tutti.ch bietet Armin Eisenring seinen Laden an. Er ist gespannt, was für Rückmeldungen auf ihn zukommen. Bisher habe sich kein ernsthafter Interessent gemeldet.

Zeit für Schach und Musik

Hat Armin Eisenring seinen Plattenladen verkauft, will er mehr Zeit fürs Schach spielen und Musik machen aufwänden. «Ich bin schon seit Langem im Winter in Gomera (Spanien), dort habe ich mittlerweile auch viele Freunde. Auch meine zwei Bücher habe ich in Spanien geschrieben. Nach dem Verkauf mache ich mich vielleicht nochmals an ein Buch oder beginne wieder mehr Schach zu spielen, das war früher eines meiner liebsten Hobbys», sagt der Plattenverkäufer.

