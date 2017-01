Platz 4 für Cologna – Ustjugow baut Führung aus

In der Gesamtwertung ist Cologna damit vor den letzten drei Etappen nur noch 5,8 Sekunden vom Podest entfernt. Der Schweizer Teamleader schloss noch vor Beendigung des ersten Renndrittels zum 16 Sekunden vor ihm gestarteten Harvey auf. In der Folge leistete vor allem der Bündner die Führungsarbeit, im Finish der 4. Etappe behielt jedoch der endschnelle Kanadier die Oberhand. Seinen insgesamt siebten Podestplatz im Oberallgäu verpasste Cologna lediglich um 0,8 Sekunden.

Sergej Ustjugow feierte derweil den vierten Tagessieg. Erst einmal – Martin Johnsrud Sundby vor einem Jahr – gelang es einem Langläufer, an der Tour de Ski vier Etappen zu gewinnen. Viermal in Folge triumphierte beim prestigeträchtigen Etappenrennen vor Ustjugow niemand.

In der Gesamtwertung führt der Russe vor den letzten drei Etappen in Italien mit 42,2 Sekunden Vorsprung vor dem zweitplatzierten Sundby. Der Norweger büsste auf der 4. Etappe 13 Sekunden auf Ustjugow ein. Während der ersten Rennhälfte war Sundby bis auf 17 Sekunden an den Tour-Leader herangekommen, danach hinterliess der Leader in der Weltcup-Wertung jedoch keinen unwiderstehlichen Eindruck – im Gegensatz zu Ustjugow, der auch am vierten Renntag keine Schwächen offenbarte.

Colognas Rückstand auf Ustjugow beträgt weiterhin rund 1:25 Minuten, obschon er dem Russen auf der Loipe 16 Sekunden abzunehmen vermochte. Ustjugow strich für den Tagessieg jedoch 15 Bonussekunden ein. Toni Livers machte als 18. sechs Positionen gut, Jonas Baumann als 22. deren drei.

