Podladtchikov holt WM-Silber, Burgener Bronze

Iouri Podladtchikov gewinnt an den Snowboard-Weltmeisterschaften in der spanischen Sierra Nevada Silber in der Halfpipe, sein Schweizer Teamkollege Pat Burgener erringt Bronze.