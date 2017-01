Konnte an den X-Games nicht an den Erfolg von Laax (3.) anknüpfen: Iouri Podladtchikov © KEYSTONE/MANUEL LOPEZ

Die Schweizer Freestyle-Snowboarder gehen an den X-Games in Aspen, Colorado leer aus. Olympiasieger Iouri Podladtchikov und Pat Burgener belegten in der Halfpipe die Ränge 10 und 12.