Poet und Pulitzerpreisträger John Ashbery mit 90 gestorben

Gilt als einer der einflussreichsten US-amerikanischen Dichter der Gegenwart: John Ashbery. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/BEBETO MATTHEWS

John Ashbery, einer der einflussreichsten Dichter der USA, ist tot. Er sei am Sonntag in seinem Haus in Hudson im US-Staat New York gestorben, berichtete die «New York Times» unter Berufung auf Ashberys Ehemann David Kermani.